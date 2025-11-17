مراسل الحدث: الجيش السوداني يضيق الخناق على قوات الدعم في مدينة بارا

قال نزار البقداوي، مراسل قناة "الحدث" إن الجيش السوداني صباح هذا اليوم شرع في واحدة من أكبر الوثبات العسكرية في إقليم كردفان، وكانت هذه الوثبة على مراحل من مدينة الأبيض إلى تخوم المناطق الغربية خلال الأسابيع الماضية، وانتقلت إلى محيط منطقة بارا.

وأضاف نزار البقداوي، في مداخلة على قناة "الحدث"، أن محور بارا العسكري هو المحور الذي توجهت إليه الأنظار صباح اليوم، حيث شهد عمليات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق أم سيالة وأم سنطة إلى منطقة بارا.

وأشار إلى أن الآن المشهد في منطقة بارا هو مشهد عكسري متحرك ، ويعمل الجيش السوداني على إعادة التموضع في عدد من المناطق وكذلك قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق الغربية المحيطة بمنطقة جبرة الشيخ، وهو المنطقة التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع في التحرك غربا نحو إقليم كردفان وعمق دارفور.

وأكد أن الجيش السوداني يتحرك في هذه المنطقة عسكريا ويضيق الخناق في منطق بارا ويحاول إعادة السيطرة على هذه المدينة والتمدد في مناطق إضافية.

