بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجيش السوداني انسحب من منطقتي كازقيل و«أم دم حاج حمد» بولاية شمال كردفان، بعد ساعات فقط من السيطرة عليهما، في وقت تتواصل فيه المواجهات العنيفة لليوم الثاني على التوالي.

تصعيد العمليات العسكرية



وأكدت مصادر محلية أن الطرفين حشدا قوات كبيرة من المقاتلين والعتاد العسكري في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية في هذا الإقليم الحيوي، الذي يشهد تصعيدًا متسارعًا في العمليات العسكرية بين الجيش و"قوات الدعم السريع".



ويأتي هذا التطور في سياق معارك أوسع يشهدها إقليم كردفان، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز وجوده الميداني والسيطرة على المواقع الاستراتيجية.

