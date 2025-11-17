نائب الرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو لحضور اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون

توجه نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إلى موسكو، صباح اليوم /الاثنين/؛ لحضور الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون.



وذكرت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أن عارف سيحضر الاجتماع المقرر عقده، غدًا /الثلاثاء/، والذي سيركز على بحث القمة المقبلة لرؤساء وزراء المنظمة والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك مسودة الإعلان الختامي المشترك، وتنفيذ برنامج التعاون التجاري والاقتصادي المتعدد الأطراف للفترة 2026-2030، ومناقشة قرار مجلس رؤساء الحكومات بشأن ميزانية المنظمة لعام 2026.



وأعلنت السفارة الإيرانية في روسيا، أن اجتماع المنسقين الوطنيين للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون في موسكو قد بدأ، /الجمعة/ الماضية، للتشاور حول وثائق ومقترحات المنظمة، واختتم أمس /الأحد/، بمشاركة مهرداد كيايي المدير العام لشئون منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة بريكس في وزارة الخارجية الإيرانية والمنسّق الوطني الإيراني في المنظمة.