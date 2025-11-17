قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو لحضور اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف
أ ش أ

توجه نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إلى موسكو، صباح اليوم /الاثنين/؛ لحضور الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون.


وذكرت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أن عارف سيحضر الاجتماع المقرر عقده، غدًا /الثلاثاء/، والذي سيركز على بحث القمة المقبلة لرؤساء وزراء المنظمة والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك مسودة الإعلان الختامي المشترك، وتنفيذ برنامج التعاون التجاري والاقتصادي المتعدد الأطراف للفترة 2026-2030، ومناقشة قرار مجلس رؤساء الحكومات بشأن ميزانية المنظمة لعام 2026.


وأعلنت السفارة الإيرانية في روسيا، أن اجتماع المنسقين الوطنيين للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون في موسكو قد بدأ، /الجمعة/ الماضية، للتشاور حول وثائق ومقترحات المنظمة، واختتم أمس /الأحد/، بمشاركة مهرداد كيايي المدير العام لشئون منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة بريكس في وزارة الخارجية الإيرانية والمنسّق الوطني الإيراني في المنظمة.

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون وكالة أنباء مهر الإيرانية التعاون التجاري والاقتصادي قرار مجلس رؤساء الحكومات ميزانية المنظمة لعام 2026 السفارة الإيرانية في روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في الصباح مكتوب

دعاء الرزق في الصباح مكتوب.. داوم عليه يوميا بعد صلاة الفجر

هل قراءة القرآن بعد الفجر

هل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر للشروق أكثر ثوابا؟

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف أسرار دقة الوصف القرآني في دورة الماء وتصريف الرياح

بالصور

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد