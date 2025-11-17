قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عاجل: الجيش السوداني يحرر أم سيالة بولاية شمال كردفان ويتجه لفك حصار بابنوسة

عناصر موالية للجيش السوداني
محمد على

أفادت تقارير موقع سودان إكسبريس صباح اليوم الإثنين 17 نوفمبر أن الجيش السوداني والقوات المساندة له تمكنوا من تحرير منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان من مليشيات التمرد، وفق ما ذكرت صحيفة سودان إكسبريس.

كما احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول التقدم نحو مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وسط السودان.

وأفادت العربية اليوم الاثنين بأن المقاتلات الجوية التابعة للجيش شنت ضربات استهدفت الآليات والعتاد العسكري الذي دفعت به قوات الدعم السريع إلى محيط المدينة خلال الساعات الماضية.

 فيما أكدت مصادر خاصة للعربية أن مقاتلات الجيش تمكنت من تدمير مدافع (120) ودبابات PTR، ما أسفر عن مقتل عدد من القيادات الميدانية للدعم السريع في منطقة فريع الهبيل جنوب غربي بابنوسة.

تحشيد عسكري مستمر

كما أن عمليات التحشيد العسكري من قبل الدعم السريع ما زالت مستمرة في مناطق غبيش والمُجلد والتبون نحو مدينة بابنوسة، بعدما تمكن الجيش أمس من صد هجوم من ثلاثة محاور عسكرية.

رجح عسكريون أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً مستمراً من قبل الجيش بهدف فك الحصار عن بابنوسة غرباً، واستعادة مدينة بارا شرقاً والتوجه نحو مناطق أخرى في إقليم كردفان.

ويربط إقليم كردفان الذي يقسم إلى 4 مناطق أو ولايات (شمال، وجنوب، وشرق، وغرب) العاصمة الخرطوم ووسط السودان بإقليم دارفور، ما يجعله محوراً لخطوط الإمداد العسكرية، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية على مدن مهمة فيه مثل الأبيض وغيرها تمنح الجهة المسيطرة القدرة على التحكم بطرق الإمداد نحو العاصمة ودارفور، ما جعل المعارك تحتدم فيه مؤخراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يذكر أنه من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

عاجل الجيش الجيش السوداني أم سيالة كردفان بابنوسة صحيفة سودان إكسبريس المعارك

