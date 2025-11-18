قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
قوات الجيش السوداني تستهدف بالمسيرات تجمعات للدعم السريع في مدينة المزروب

محمود نوفل


أفاد مصدر عسكري سوداني بأن قوات الجيش السوداني  إستهدف بالمسيرات تجمعات للدعم السريع في مدينة المزروب شمال كردفان.

كان موقع سودان إكسبريس أكد أن الجيش السوداني والقوات المساندة له تمكنوا من تحرير منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان من مليشيات التمرد، وفق ما ذكرت صحيفة سودان إكسبريس.

كما احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول التقدم نحو مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وسط السودان.

وأفادت العربية أمس الاثنين بأن المقاتلات الجوية التابعة للجيش شنت ضربات استهدفت الآليات والعتاد العسكري الذي دفعت به قوات الدعم السريع إلى محيط المدينة خلال الساعات الماضية.

فيما أكدت مصادر خاصة للعربية أن مقاتلات الجيش تمكنت من تدمير مدافع (120) ودبابات PTR، ما أسفر عن مقتل عدد من القيادات الميدانية للدعم السريع في منطقة فريع الهبيل جنوب غربي بابنوسة.

حشود عسكري مستمر

كما أن عمليات التحشيد العسكري من قبل الدعم السريع ما زالت مستمرة في مناطق غبيش والمُجلد والتبون نحو مدينة بابنوسة، بعدما تمكن الجيش  من صد هجوم من ثلاثة محاور عسكرية.

ورجح عسكريون أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً مستمراً من قبل الجيش بهدف فك الحصار عن بابنوسة غرباً، واستعادة مدينة بارا شرقاً والتوجه نحو مناطق أخرى في إقليم كردفان.

ويربط إقليم كردفان الذي يقسم إلى 4 مناطق أو ولايات (شمال، وجنوب، وشرق، وغرب) العاصمة الخرطوم ووسط السودان بإقليم دارفور، ما يجعله محوراً لخطوط الإمداد العسكرية، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية على مدن مهمة فيه مثل الأبيض وغيرها تمنح الجهة المسيطرة القدرة على التحكم بطرق الإمداد نحو العاصمة ودارفور، ما جعل المعارك تحتدم فيه مؤخراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يذكر أنه من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

