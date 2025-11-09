سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" بأن حكومة دارفور كشفت عن ملاحقة قوات الدعم السريع كل من يخرج من الفاشر وتعتقله، و تمنع خروج المدنيين منها، مضيفة أن الحكومة خصصت مراكز إيواء في الأُبيض للنازحين من الفاشر.

و أشارت حكومة دارفور إلى أن الجيش ينتشر في "الأُبيض" ومحيطها ويتصدى لأي هجمات، فهي لازالت صامدة ولا صحة لتقارير الدعم السريع عن الاقتراب منها، بحسب "العربية".