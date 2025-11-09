بقع دماء أم ماشية حول بركة ماء.. صورة من السودان تثير الجدل

أفادت “سكاي نيوز عربيه” بأن صورة من Google Earth بدأت في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، في أوائل نوفمبر 2025، زُعم أنها تظهر أكواماً من الجثث البشرية ملقاة في برك من الدماء في كوميا بالسودان، و ذلك وفقاً لمنصة سنوبس.

و حمل أحد المنشورات التي تضمنت الصورة، والتي شوهدت على منصة X، التعليق: "هذه أكثر صورة مزعجة على جوجل إيرث على الإطلاق... تحدثوا عن الإبادة الجماعية في السودان."

و انتشرت الصورة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل Reddit وFacebook وThreads، وغالباً ما تم تأطيرها كدليل على الفظائع المستمرة في الحرب الأهلية في السودان.

و كانت الصورة متاحة بالفعل على Google Earth، لكن الادعاء حول ما صورته كان غير دقيق. صورة القمر الصناعي، التي تُظهر منطقة في كوميا، السودان، تُصوّر في الواقع ماشية متجمعة حول حفرة سقاية — وليست ضحايا مذبحة.

و المساحة نفسها مرئية أيضاً على خرائط Apple، على الرغم من أن المنصة لا تشير إلى متى التُقطت الصورة. في هذا الإصدار، يمكن التعرف على الأشكال بوضوح على أنها حيوانات وليست جثثاً بشرية.

كما توصل فريق التحقق في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى نفس النتيجة بعد تحليل الصورة، واصفاً إياها بأنها "تزعم بالخطأ أنها دليل على عمليات قتل جماعي في السودان" موضحاً أنها "تُظهر في الواقع أبقاراً أو حيوانات أخرى في حفرة سقاية."