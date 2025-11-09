قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بقع دماء أم ماشية حول بركة ماء.. صورة من السودان تثير الجدل

هاجر رزق

أفادت “سكاي نيوز عربيه” بأن صورة من Google Earth بدأت في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، في أوائل نوفمبر 2025، زُعم أنها تظهر أكواماً من الجثث البشرية ملقاة في برك من الدماء في كوميا بالسودان، و ذلك وفقاً لمنصة سنوبس.

و حمل أحد المنشورات التي تضمنت الصورة، والتي شوهدت  على منصة X، التعليق: "هذه أكثر صورة مزعجة على جوجل إيرث على الإطلاق... تحدثوا عن الإبادة الجماعية في السودان."

و انتشرت الصورة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل Reddit وFacebook وThreads، وغالباً ما تم تأطيرها كدليل على الفظائع المستمرة في الحرب الأهلية في السودان.

و كانت الصورة متاحة بالفعل على Google Earth، لكن الادعاء حول ما صورته كان غير دقيق. صورة القمر الصناعي، التي تُظهر منطقة في كوميا، السودان، تُصوّر في الواقع ماشية متجمعة حول حفرة سقاية — وليست ضحايا مذبحة.

و المساحة نفسها مرئية أيضاً على خرائط Apple، على الرغم من أن المنصة لا تشير إلى متى التُقطت الصورة. في هذا الإصدار، يمكن التعرف على الأشكال بوضوح على أنها حيوانات وليست جثثاً بشرية.

كما توصل فريق التحقق في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى نفس النتيجة بعد تحليل الصورة، واصفاً إياها بأنها "تزعم بالخطأ أنها دليل على عمليات قتل جماعي في السودان" موضحاً أنها "تُظهر في الواقع أبقاراً أو حيوانات أخرى في حفرة سقاية."

وسائل التواصل الاجتماعي الجثث السودان جوجل إيرث الإبادة الجماعية القمر الصناعي

