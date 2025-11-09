الرياض تشهد انطلاق المقر الإقليمي الجديد للمجموعة الرقمية الرائدة

أعلنت مجموعة من القادة في قطاع الاتصالات والترفيه عن خطة لإنشاء مقر إقليمي جديد في العاصمة السعودية الرياض خلال النصف الأول من عام 2026، بهدف دعم أعمال المجموعة في المنطقة وتعزيز حضورها في السوق المحلي.

وجاء الإعلان خلال اجتماع رسمي عُقد في العاصمة الصينية بيجين بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن الحربي.

وأكد الأمير فيصل أن المقر الجديد يمثل خطوة نوعية تسهم في تنمية صناعة الألعاب المحلية واستقطاب الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى انسجامها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد رقمي متنوع.

من جانبه، أوضح صيفي إسماعيل أن المقر الإقليمي في الرياض سيشكل مركزاً لإدارة العمليات والشراكات، وداعماً لتطوير محتوى رقمي يعكس الثقافة السعودية، إلى جانب توفير بيئة عمل تستقطب المواهب الشابة وتسهم في توطين المهارات التقنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الاستراتيجية لمجموعة يلا المحدودة لتعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في نمو قطاع الألعاب والاتصال الرقمي في المملكة.