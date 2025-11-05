الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني يواصل تحركاته العسكرية في إقليم شمال كردفان، موضحًا أن القوات السودانية تحاصر مدينة بارا التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، والتي تتخذ المدنيين دروعًا بشرية داخل المدينة، ما يمنعهم من المغادرة ويزيد من صعوبة الموقف الإنساني.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش شن هجمات جوية عبر مسيرات استراتيجية استهدفت تجمعات تابعة لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق من إقليم كردفان، أبرزها في منطقتي الفولة والنهود، حيث تم تدمير عدد من المركبات التي كانت تحمل وقودًا لصالح الميليشيا، كما تمكن الجيش في إقليم النيل الأزرق من التصدي لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع على منطقة الدمازين دون وقوع خسائر.

وأوضح المراسل أن المشهد العام يشير إلى احتمال اندلاع مواجهات عنيفة خلال الساعات القادمة في شمال كردفان، مع استمرار التحشيد المتبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع قرب مدينة الأبيض.

وأشار إلى أن الأوضاع في مدينة الفاشر تبقى بالغة الصعوبة، حيث تمنع الميليشيا المدنيين من مغادرة المدينة وتمارس انتهاكات بحقهم، بينما نزح عدد منهم إلى معسكر طويلة ومدينة الدبة في شمال السودان.