قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل

الجيش السوداني
الجيش السوداني
محمود محسن

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني يواصل تحركاته العسكرية في إقليم شمال كردفان، موضحًا أن القوات السودانية تحاصر مدينة بارا التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، والتي تتخذ المدنيين دروعًا بشرية داخل المدينة، ما يمنعهم من المغادرة ويزيد من صعوبة الموقف الإنساني.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش شن هجمات جوية عبر مسيرات استراتيجية استهدفت تجمعات تابعة لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق من إقليم كردفان، أبرزها في منطقتي الفولة والنهود، حيث تم تدمير عدد من المركبات التي كانت تحمل وقودًا لصالح الميليشيا، كما تمكن الجيش في إقليم النيل الأزرق من التصدي لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع على منطقة الدمازين دون وقوع خسائر.

وأوضح المراسل أن المشهد العام يشير إلى احتمال اندلاع مواجهات عنيفة خلال الساعات القادمة في شمال كردفان، مع استمرار التحشيد المتبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع قرب مدينة الأبيض.

وأشار إلى أن الأوضاع في مدينة الفاشر تبقى بالغة الصعوبة، حيث تمنع الميليشيا المدنيين من مغادرة المدينة وتمارس انتهاكات بحقهم، بينما نزح عدد منهم إلى معسكر طويلة ومدينة الدبة في شمال السودان.

الخرطوم الجيش السوداني شمال كردفان القوات السودانية ميليشيا الدعم السريع الموقف الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية

شُعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة

تطوير قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر

انتخابات غرفة صناعة الجلود

قائمة المستقبل تكتسح انتخابات غرفة صناعة الجلود لدورة 2025/ 2029

بالصور

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد