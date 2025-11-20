رئيس كوريا: نعمل على ترسيخ التعاون مع مصر دعمًا للسلام وتعزيزًا للشراكة المستقبلية

أكد رئيس جمهورية كوريا أن بلاده تعمل بكل جدية على ترسيخ التعاون مع مصر دعمًا للسلام في المنطقة والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع جهود التهدئة.

ترسيخ أسس التعاون

وأوضح الرئيس الكوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين اتفقا على ترسيخ أسس التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة.

رئيس جامعة طنطا: ذوو الإعاقة في مصر يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس السيسي الرئيس السيسي لرئيس كوريا: نشارككم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية

تطور في البنية التحتية

وأكد رئيس كوريا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق شراكات اقتصادية متنامية بين البلدين في ظل ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية وتوسّع في المناطق الصناعية.

وأضاف الرئيس الكوري أن الجانبين اتفقا على بدء مفاوضات لتأسيس شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا، بما يعزز الاستثمارات المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد أن كوريا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، وأن بلاده تتطلع إلى ترسيخ العلاقات المستقبلية ودعم المبادرات التي تخدم السلام والتنمية في الشرق الأوسط.