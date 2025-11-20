الأمم المتحدة: الأطفال ليسوا مجرد مستقبلنا بل هم حاضرنا وشركاؤنا

قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر يُجسّد اليوم العالمي للطفل حقيقة أساسية نؤمن بها في الأمم المتحدة أن الأطفال ليسوا مجرد مستقبلنا، بل هم حاضرنا وشركاؤنا في صنع عالم أكثر عدلاً واستدامة.

رؤية مصر 2030

وتابعت بانوفا بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن ضمان حق كل طفل في البقاء، والتعلم، والحماية، والمشاركة هو شرط أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة."

وأضافت بانوفا "تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية لكي لا يُترك أي طفل خلف الركب، ولتحويل كل وعد إلى واقع ملموس في حياة الأطفال والأسر. فحين نحمي طفلاً، ونُعلِّم طفلاً، ونُصغي إلى طفل فإننا نبني مجتمعاً أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الغد."

من جهتها قالت ناتاليا ويندر روسي، ممثل يونيسف في مصر: "أتوجه بخالص التقدير إلى السيدة انتصار السيسي على رعايتها الكريمة للاحتفالية، والتي تعكس حرصها الدائم بدعم قضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم. كما أود الإشادة بشركائنا في المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية والقطاع الخاص، على تعاونهم المستمر معنا في تمكين الأطفال والنشء في مصر خلال السنوات الماضية. إن صون حقوق الأطفال هو الأساس الذي نبني عليه مستقبلاً أفضل لهم وللمجتمع بأسره."

وأضافت ويندر روسي:"الأطفال ليسوا قادة المستقبل فقط، بل هم بالفعل يشكلون عالمنا اليوم. علينا نحن البالغين أن نخلق لهم الظروف التي تجعل أصواتهم مسموعة وأن تُترجم إلى فعل حقيقي. لأن كل قرار نتخذه في الميزانيات والقوانين والسياسات والبرامج يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم. يجب أن يحصل كل طفل على حقوقه، ليتمكن ليس فقط من البقاء على قيد الحياة، بل لبناء أفضل مستقبل ممكن. واليوم هو دعوة لنا جميعاً للعمل معاً: حكومة ومجتمع مدني وشركاء تنمية، ليتمكن كل طفل من القول بثقة: هذا يومي، وهذه حقوقي وهذة هي ذاتي."