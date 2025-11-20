نيابة عن قرينة رئيس الجمهورية | وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العالمي للطفل

نيابة عن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باليوم العالمي للطفل تحت شعار "رحلة بناء ذاتي"، والتي تقام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيدة إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ولفيف من الشخصيات العامة والدولية .

وتسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي "الوثيقة الوطنية لحماية الطفل المصري"، وذلك إهداء من المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية تقديراً لدعم سيادتها ورعايتها الكريمة للطفولة المصرية.

وشهدت الاحتفالية تكريم سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة من الأطفال، وتكريم مجموعة من الأطفال المشاركين في مسابقة "هوايتي… حمايتي" للرسم وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت فعالية "رحلة بناء ذاتي" التزام مصر بحقوق الأطفال وتعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات التنمية والقطاع الخاص لضمان تمتع كل طفل بحقوقه وفرصه في التعبير عن ذاته وبناء مستقبله بثقة وإبداع.