فيديو جراف

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
كريم ناصر

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم، الفنانة لقاء الخميسي ولاعب كرة القادم السابق محمد عبد المنصف مؤشرات البحث، وذلك بعد انفصال الاخير من ممثلة شابة. 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للفنانة لقاء الخميسي، تتحدث فيه عن زوجها محمد عبد المنصف. 

وقالت لقاء الخميسي: عمري ما فتشت ورا جوزي.. هو بابايا التاني.. أنا بشوفه زي أبويا، هادي زيه وما بياخدش أي قرارات بسرعة زيه، وأنا عمري ما نكشت ولا فتشت وراه، وهو أصلا أنضف من إنه يتقفش بحاجة غلط.

وكانت قد أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلانها خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،  في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة إيمان الزيادي.

لقاء الخميسي محمد عبد المنصف انفصال محمد عبد المنصف

