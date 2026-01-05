قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أسماء عبد الحفيظ

كثير من الأمهات يسعين لتقديم أفضل رعاية لأطفالهن، لكن أحيانًا تتصرف الأم بحسن نية بطريقة قد تؤثر سلبًا على شخصية الطفل على المدى الطويل، دون أن تشعر بذلك.

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

الهدف من هذا المقال ليس لوم الأم، بل تسليط الضوء على بعض التصرفات الشائعة التي يمكن تعديلها بسهولة لتكوين أطفال أكثر ثقة واستقلالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الإفراط في الحماية

الأم التي تحمي طفلها من كل خطأ أو تجربة صعبة، قد تعتقد أنها تحميه من الأذى أو الفشل، لكنها في الواقع تحد من قدرة الطفل على مواجهة التحديات. عندما لا يسمح للطفل بمحاولة حل مشاكله أو تجربة الأمور بمفرده، يفقد تدريجيًا الثقة في قدراته، ويصبح معتمدًا على الآخرين حتى في أبسط الأمور.

مقارنة الطفل بالآخرين

 أطفال

عبارات مثل: “لماذا لم تنجح مثل أحمد؟” أو “ابن الجيران أفضل منك في الدراسة” تبدو للأم حافزًا، لكنها تهدم الثقة بالنفس لدى الطفل وتزرع داخله شعورًا بالنقص المستمر. الطفل بحاجة لأن يشعر بالتقدير لمهاراته الخاصة، وليس أن يُقاس على قدرات الآخرين.

تلبية جميع رغبات الطفل فورًا

تقديم كل ما يطلبه الطفل فورًا، سواء ألعاب أو أطعمة أو امتيازات، قد يبدو كدليل على الحب، لكنه يجعل الطفل غير قادر على الانتظار أو تحمل المسؤولية. الحرمان المؤقت أو تعليم الطفل مفهوم الانتظار يعزز الصبر والتحكم في النفس، وهما عنصران أساسيان في بناء شخصية قوية.

النقد المستمر أو السخرية

أحيانًا تستخدم الأم النقد بحسن نية لتعليم الطفل، لكنها قد تجاوز الحد وتصبح كلماتها جارحة، مثل: “أنت دائمًا ترتكب الأخطاء” أو السخرية من طريقة كلامه أو لعبه. هذه التصرفات تقلل من احترام الطفل لذاته وتزرع شعور الخوف من ارتكاب أي خطأ، ما يعيق تطوير شخصيته الإبداعية.

تجاهل مشاعر الطفل أو الاستهانة بها

عبارات مثل: لا تبكي، هذا لا يستحق أو كفى شفقة على نفسك قد تبدو محاولة للتهدئة، لكنها تجعل الطفل يشعر بأن مشاعره غير مهمة. الاستماع لمشاعر الطفل والتعبير عن التفهم لها يعلمه كيفية التعامل مع مشاعره بشكل صحي، ويقوي تواصله مع الآخرين.

فرض القرارات دائمًا

الأمهات غالبًا يقررن كل شيء لأطفالهن بحسن نية، من الملابس إلى الأصدقاء وحتى الهوايات، معتقدات أن هذا يضمن لهم الأفضل. لكن حرمان الطفل من اتخاذ قرارات صغيرة يمنعه من تطوير قدراته على الاختيار وتحمل المسؤولية، ويضعه في موقف دائم من الاعتماد على الآخرين.

كيف يمكن تصحيح هذه الأخطاء؟

  • الاستماع للطفل بعناية ومحاولة فهم مشاعره قبل تقديم الحلول.
  • تشجيع التجربة والخطأ وإعطاء الطفل مساحة لتعلم الاعتماد على نفسه.
  • مدح الجهد لا النتائج فقط، لتعزيز ثقته بنفسه.
  • تعليم الصبر والانتظار عن طريق منح الامتيازات تدريجيًا وليس دفعة واحدة.
  • ترك الطفل يشارك في اتخاذ القرارات الصغيرة حسب عمره، لتطوير مهاراته في التفكير وحل المشكلات.
أخطاء شائعة الأم أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية تهدد شخصية الطفل أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل كيف يمكن تصحيح هذه الأخطاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس الفنزويلي مادورو

أهم اتهامات القضاء الأمريكي للرئيس الفنزويلي.. محامٍ بالجنائية الدولية يكشف التفاصيل

أحمد موسى

أحمد موسى: دعم منتخب مصر واجب وحسام حسن أعاد الروح للفراعنة

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة: الفوز على بنين خطوة مهمة.. ونتطلع لاستكمال المشوار في أمم أفريقيا

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد