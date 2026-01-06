سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس

أفاد موقع BNO News فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

محاولة انقلاب



وتُظهر مقاطع فيديو منتشرة عبر منصة "إكس" مشاهد ليلية مع وميض طلقات نارية وحركة نشطة لمسلحين وعربات في الشوارع، تتطابق مع التقارير التي تفيد بسماع دوي إطلاق نار، وتدعم منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بمحاولة انقلاب من قبل ديوسدادو كابيلو، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأكد شهود عيان محليون ووسائل إعلام وقوع إطلاق نار كثيف، وتحركات لمركبات مدرعة، واحتمال إقلاع طائرات مقاتلة من طراز سو-30، مما يشير إلى محاولة انقلاب مضاد من قبل أنصار مادورو ضد الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز.

ونشر موقع "RTVC Noticias" الكولومبي تقريرا عن "هجمات إرهابية أمريكية" مستمرة على فنزويلا باستخدام طائرات مسيرة فوق كاراكاس، مشيرا إلى أن الجيش الفنزويلي يتصدى للهجوم. وعرض الفيديو بثا مباشرا لتقارير من العاصمة، بما في ذلك لقطات ليلية للمدينة ونقاشا في الاستوديو حول الأحداث.





ولم يتم تأكيد الحادث رسميا، لكن مقاطع الفيديو والأدلة المباشرة تشير إلى وجود تهديد أمني حقيقي للقصر الرئاسي، يحتمل أن يكون مرتبطا بالأزمة السياسية في فنزويلا.





وذكرت وسائل إعلام بأن مصدرا مقربا من الحكومة الفنزويلية أكد لوكالة "فرانس برس" بأن "كل شيء تحت السيطرة"