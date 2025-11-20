الأوقاف في اليوم العالمي للطفل: الإسلام أولى الأطفال عناية خاصة ورعايتهم مسئولية مشتركة

تحتفي وزارة الأوقاف، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر في كل عام؛ إيمانًا منها بدورها الراسخ في نشر قيم الرحمة والإنسانية، ورعاية النشء، وبناء وعيهم الأخلاقي والإنساني، انطلاقًا من رسالة الدين الحنيف التي أولت الطفل عناية خاصة في التربية والتنشئة وحماية حقوقه.

وتؤكد الوزارة أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، وأن الاهتمام بالطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، وبناء لجيل قادر على الإسهام في نهضته، وإدراك قيمة العمل والالتزام واحترام الآخر؛ فأطفال اليوم هم شباب الغد وأمل المستقبل.

وفي إطار الاهتمام المتواصل بالطفل، تصدر الوزارة مجلة «الفردوس» للأطفال؛ كأحد أهم المنابر الثقافية التي ترعاها الوزارة لخدمة النشء، حيث تُعد المجلة وسيلة تربوية وتثقيفية موجّهة للأطفال، تُقدَّم فيها المواد القيمية والأخلاقية بلغة مبسطة ورسوم جاذبة، بما يسهم في بناء وعي الطفل وتنمية مهاراته.

وتعمل المجلة جنبًا إلى جنب مع برامج الوزارة الأخرى، مثل: لقاء الطفل الأسبوعي، والدروس المنهجية، وقوافل الواعظات، والندوات واللقاءات التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم في المعاهد والمدارس، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»؛ لتقديم منظومة متكاملة من المحتوى التربوي الهادف، الذي يرسخ قيم الرحمة والانتماء واحترام القانون، ويغرس في نفوس الأطفال حب الوطن وفهم الأخلاق الإسلامية الصحيحة.

كما تعمل الوزارة على دعم مبادرات حماية الطفل من أي أشكال للعنف أو الاستغلال، وتعزيز الوعي الأسري بأسس التربية السليمة، مؤكدة أن بناء الطفل هو حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وتدعو وزارة الأوقاف الجميع إلى جعل هذه المناسبة دافعًا لتعزيز الاهتمام بالطفل، وتوفير البيئة الآمنة الداعمة لحقوقه، والعمل المشترك من أجل تنشئة جيل صالح، مستقيم في أخلاقه، واعٍ بقيمة وطنه، ومؤمن بواجباته تجاهه.