أوقاف دمياط تنظم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس.. ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

نظمت مديرية أوقاف دمياط ندوة توعوية بعنوان: "خطورة الرشوة" بمدرسة فهيمة بدوي الابتدائية بسيف الدين، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية.

استعرضت الندوة موضوع "خطورة الرشوة على المجتمع"، موضحةً أبعادها الشرعية والأخلاقية والاجتماعية، وكيفية تأثيرها على الفرد والمجتمع، بما يشمل ضياع الحقوق، وفساد المعاملات، وتراجع قيم العدل وتكافؤ الفرص، كما أكدت على أن الرشوة من الكبائر المحرَّمة شرعًا والتي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.

كما تناولت الندوة أهمية التحلي بالنزاهة والشفافية، وغرس القيم الأخلاقية السليمة لدى النشء، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على تمييز الصواب من الخطأ، ورفض السلوكيات السلبية، مع ترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار تنظيم هذه الدروس والندوات التوعوية في المدارس والمؤسسات التعليمية، ضمن خطة شاملة للوزارة تستهدف النشء والشباب، لدعم الفكر الوسطي، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وصون المجتمع من أي مفاهيم مغلوطة، بما يُسهم في إعداد أجيال واعية ومحصنة بالمعرفة الصحيحة.