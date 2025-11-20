قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أوقاف دمياط تنظم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس.. ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

احدى الندوات بالمدارس
احدى الندوات بالمدارس
عبد الرحمن محمد

نظمت مديرية أوقاف دمياط ندوة توعوية بعنوان: "خطورة الرشوة" بمدرسة فهيمة بدوي الابتدائية بسيف الدين، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية.

استعرضت الندوة موضوع "خطورة الرشوة على المجتمع"، موضحةً أبعادها الشرعية والأخلاقية والاجتماعية، وكيفية تأثيرها على الفرد والمجتمع، بما يشمل ضياع الحقوق، وفساد المعاملات، وتراجع قيم العدل وتكافؤ الفرص، كما أكدت على أن الرشوة من الكبائر المحرَّمة شرعًا والتي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.

كما تناولت الندوة أهمية التحلي بالنزاهة والشفافية، وغرس القيم الأخلاقية السليمة لدى النشء، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على تمييز الصواب من الخطأ، ورفض السلوكيات السلبية، مع ترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار تنظيم هذه الدروس والندوات التوعوية في المدارس والمؤسسات التعليمية، ضمن خطة شاملة للوزارة تستهدف النشء والشباب، لدعم الفكر الوسطي، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وصون المجتمع من أي مفاهيم مغلوطة، بما يُسهم في إعداد أجيال واعية ومحصنة بالمعرفة الصحيحة.

مبادرة «صحح مفاهيمك» أوقاف دمياط خطورة الرشوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

عقوبات جديدة ضد سارقي الكهرباء .. احذر الحبس والغرامة

المصرييون في ألمانيا

المصريون بألمانيا يواصلون الاقتراع في أول أيام تصويت انتخابات النواب بالخارج

انتخابات النواب

قبل انطلاق انتخابات الداخل .. ماذا يبطل صناديق الاقتراع بالجولة الثانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد