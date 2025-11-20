الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد غدًا الجمعة ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء (٤) مساجد جديدة، و إحلال وتجديد (٥) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

الأوقاف تفتتح مساجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٠٥) مساجد من بينها (٢٣٢) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٣) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧٩٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ١٤٨ مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة خلف بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس، ومسجد توفيق حنين الغربي بقرية الخواجات – مركز يوسف الصديق.

وفي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ الفاوي بقرية العديسات بحري – مركز الطود.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة مجلي بقرية دشطوط – مركز سمسطا.

تم إنشاء وبناء مسجد الكريم بقرية بلفيا – مركز بني سويف.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد سعد الله بقرية البيضاء مهندسين بمنطقة فنجري ٥ – حي العامرية أول.

وفي محافظة أسيوط:

تم إنشاء وبناء مسجد الحميد بقرية بني محمد المراونة – مركز أبنوب، ومسجد الريان بقرية درنكة – مركز أسيوط.

وفي محافظة القليوبية:

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن – مركز ومدينة طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق - مدينة أرمنت الوابورات.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.