ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
«يدًا بيد ضد فساد الأخلاق والسلوك».. ندوة توعوية ضمن التعاون بين الأزهر والأوقاف

إيمان طلعت

أُقيمت ندوة توعوية بمعهد فتيات الأزهر النموذجي بالشيخ زايد، بعنوان: «يدًا بيد ضد فساد الأخلاق والسلوك»، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وضمن فعاليات مبادرة صحّح مفاهيمك الهادفة إلى تصحيح المفاهيم وتعزيز القيم الأخلاقية لدى النشء، شاركت فيها الدكتورة وفاء عبد السلام - الواعظة المعتمدة بوزارة الأوقاف، وبحضور الأستاذة سوزان حلاوة - مدير التعليم النموذجي، وعميد المعهد الأستاذ أيمن أمين، وبمشاركة طالبات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

وتحدّثت الواعظة خلال اللقاء عن أهمية تهذيب السلوك، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الاحترام المتبادل داخل البيئة التعليمية، مؤكدة ضرورة نبذ السلوكيات الخاطئة مثل الكذب والغش والتنمر والرشوة والسرقة، لما تتركه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

كما أوضحت أن مكافحة الفساد مسئولية جماعية تبدأ بالتربية السليمة، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتعاون الأسرة والمدرسة والمسجد في بناء وعي مستنير يحصّن الطالبات من الانحرافات السلوكية.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، واختُتمت بتوزيع عدد من المصاحف عليهن دعمًا لهن وتشجيعًا على التمسك بالقيم الدينية والسلوك القويم.

وأكدت إدارة المعهد أن هذه الندوات ستُعقد بصفة دورية، مع تعميمها على جميع الصفوف؛ حرصًا على بناء جيل واعٍ ومسئول يمتلك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ويسهم إيجابيًّا في خدمة مجتمعه ووطنه.

