ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
ديني

صحّح مفاهيمك.. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس

ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة»
ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة»
شيماء جمال

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة توعوية بالمدرسة الثانوية الزراعية بأشمون بعنوان: «خطورة الرشوة»، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي المجتمعي وغرس القيم الأخلاقية بين الطلاب.

ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة»

وتناولت الندوة آثار الرشوة على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنها تمثل أحد أخطر السلوكيات التي تُقوّض العدالة وتضر بروح العمل المؤسسي، مؤكدة أن التصدي لها يبدأ بتربية النشء على وعي حقيقي بخطرها، وتعزيز الالتزام بالقيم الدينية والوطنية، وفي مقدمتها الأمانة والانضباط، كأساس لبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص واحترام القانون.

كما شددت الندوة على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في دعم جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز ثقافة رفض الفساد والتمسّك بالسلوك القويم، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومسئول قادر على خدمة وطنه بإخلاص.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف داخل المدارس، في إطار خطتها المستمرة لمواجهة السلوكيات السلبية، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، وبناء وعي سليم لدى النشء.

الرشوة خطورة الرشوة أوقاف المنوفية صحّح مفاهيمك الأوقاف

