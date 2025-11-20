صحّح مفاهيمك.. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة توعوية بالمدرسة الثانوية الزراعية بأشمون بعنوان: «خطورة الرشوة»، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي المجتمعي وغرس القيم الأخلاقية بين الطلاب.

ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة»

وتناولت الندوة آثار الرشوة على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنها تمثل أحد أخطر السلوكيات التي تُقوّض العدالة وتضر بروح العمل المؤسسي، مؤكدة أن التصدي لها يبدأ بتربية النشء على وعي حقيقي بخطرها، وتعزيز الالتزام بالقيم الدينية والوطنية، وفي مقدمتها الأمانة والانضباط، كأساس لبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص واحترام القانون.

كما شددت الندوة على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في دعم جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز ثقافة رفض الفساد والتمسّك بالسلوك القويم، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومسئول قادر على خدمة وطنه بإخلاص.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف داخل المدارس، في إطار خطتها المستمرة لمواجهة السلوكيات السلبية، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، وبناء وعي سليم لدى النشء.