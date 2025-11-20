مديرية العمل: طرح فرص عمل داخل شركات المناطق الصناعية والحرة بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب.

في هذا السياق أعلنت مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير عام المديرية، عن توفير فرص عمل جديدة بعدد من الشركات العاملة بالمناطق الصناعية والحرة داخل المحافظة.

أولًا: وظائف بالمنطقة الحرة – مصنع جاي إيچبت للملابس الجاهزة

الوظيفة المطلوبة: ٢٠ خياطين + ١ مقص دار

الشروط:

- السن: من ١٨ إلى ٥٠ سنة

- المؤهل: لا يشترط

- الخبرة: سنة على الأقل

- الجنس: ذكور وإناث

- المرتب: ٧٠٠٠ جنيه

- المستندات المطلوبة: بطاقة شخصية – مؤهل – موقف تجنيد – برنت تأمينات

ثانيًا: وظائف بالمنطقة الصناعية – شركة جلفكو ستين جروب للمواد الغذائية

الوظيفة المطلوبة: ٥ مندوبين مبيعات

الشروط:

- السن: من ٢٥ إلى ٣٥ سنة

- المؤهل: متوسط أو فوق متوسط

- الخبرة: سنة على الأقل

- الجنس: ذكور فقط

- المرتب: ٨٠٠٠ جنيه + عمولة

- المستندات المطلوبة: بطاقة شخصية – مؤهل – موقف تجنيد – برنت تأمينات

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ ولحين اكتمال العدد، وذلك بمقر مديرية العمل بالإسماعيلية – شارع شبين الكوم خلف الاستاد.