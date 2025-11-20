الوطنية للانتخابات: جميع إجراءات صناديق القائمة سليمة عكس الفردى فى بعض الدوائر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن صناديق القائمة كانت كافة الإجراءات بها سليمة عكس الفردي في بعض الدوائر.

وأوضح انه يوجد 73 دائرة انتخابية إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في 13 محافظة للجولة الثانية من انتخابات النواب.



قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه خلال ساعات سيبدأ التصويت للمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب في الخارج وأول دولة سيتم بدء بها في الخارج هي نيوزيلندا.



وأوضح أن عدد الدول التي لها مقرات انتخابية لإنتخابات مجلس النواب، هي 117 دولة و139 لجنة فرعية وستبدأ الإنتخابات في الساعة 10 صباحا، وسيتم متابعة عملية الاقتراع بالخارج.

ندعو المصريين المقيمين وفي الدول التي بها لجان فرعية المشاركة الإيجابية والادلاء بصوتهم

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عن استدعاء 24 حزب لتقديم كافة المستندات الخاصة بشروط الدعاية.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة اليوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١١/٢٠ مساءً لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ ، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :"19 دائرة انتخابية في محافظة القاهرة وفي محافظة القليوبية بها 6 دوائر انتخابية ".

وتابع " محافظة الدقهلية بها 10 دوائر انتخابية ومحافظة المنوفية بها 6دوائر انتخابية ، ومحافظة الغربية بها 7 دوائر انتخابية ومحافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر انتخابية ، وبورسعيد بها 2 دائرة انتخابية ".

وأكمل أحمد بنداري:" الإسماعيلية بها 3 دوائر انتخابية والسويس بها دائرة انتخابية واحدة ، وشمال سيناء بها 2 دائرة انتخابية وجنوب سيناء بها 2 دائرة انتخابية ".

ولفت أحمد بنداري:" اجمال عدد الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية من انتخابات النواب 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة".





