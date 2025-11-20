تحويل قناطر أسيوط القديمة إلى مزار سياحي | فيديو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أنه تم العمل على إحلال وتجديد قناطر أسيوط بشكل كامل.

وقال أبو النصر في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" يتم الإعداد حاليا لتحويل قناطر أسيوط القديمة إلى مزار سياحي ".

وتابع هشام أبو النصر:" تم ضخ المياه في قناطر ديروط الجديدة وتكلفة القناطر الجديدة تخطت الـ 40 مليار جنيه ".

واكمل هشام أبو النصر :" لدينا منظومة إلكترونية متكاملة للعمل والتنسيق بين قناطر أسيوط وديروط والسد العالي ".

ولفت هشام أبو النصر:" قادرون على السيطرة على أي تغيرات تحدث في منسوب المياه وضخها بالقدر الكافي والمناسب ".