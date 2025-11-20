قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم أسيوط يعلن تنظيم 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير

مدير تعليم أسيوط يعلن تنظيم 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن تنظيم أكثر من 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه رسميا وفتح الزيارات للجمهور وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم تحت قيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لرفع الوعي الأثري والسياحى لدى النشء وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للتعرف على حضارة بلدهم العريقة وخاصة المتحف المصرى الكبير الذى يعد أكبر متحف فى العالم .

زيارة المتحف المصرى الكبير

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ورعايته تم تنظيم رحلات للطلاب المدارس بمختلف الإدارات التعليمية وتم زيارة المتحف المصرى الكبير ومشاهدة أقسامه المختلفة ومحتوياته التى تضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي فصولًا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الرومانى من بينها ٥٠ ألف قطعة أثرية ستعرض لأول مرة منها كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك قبل أكثر من مائة عام منوها إلى أن تلك الرحلات تم حجزها عن طريق الموقع الالكترونى للمتحف المصرى الكبير  على الإنترت مسبقا(www.gem.eg)
تسهيلا على المواطنين والطلاب فى زيارة المتحف المصرى الكبير تشجيعا للسياحة الداخلية والخارجية لافتا إلى استمرار تنظيم الرحلات الطلابية بصفة مستمرة ومنظمة بعد استيفاء كافة الإجراءات والموافقات المسبقة حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب وتنظيم رحلات ناجحة.

وأكد  " دسوقى " ان تلك الرحلات تساهم فى تعزيز ارتباط ابنائنا الطلاب بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية وسياحية مثالية لجميع الطلاب المشاركين فى تلك الرحلات مشيدا بجهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعزيز الانتماء الوطنى لدى الأجيال الجديدة من خلال تعريفهم بتراث بلادهم العريق بأساليب عصرية ومبتكرة فضلا عن تشييد وافتتاح المتحف المصرى الكبير اكبر متحف للحضارة المصرية القديمة فى العالم .


وأشاد المعلمون والطلاب المشاركون فى رحلات المتحف الكبير بجمال وروعة الآثار والمقتنيات الأثرية الهامة بالمتحف وتنوع أقسامه التى تضم اثار تمثل مختلف العصور والحضارات فضلا عن الاقبال الكبير عليه من السياح والزائرين المصريين والأجانب من مختلف دول العالم .

أسيوط وزارة التربية والتعليم رحلة طلابية المتحف المصرى الكبير الوعي الأثري المواقع الأثرية تلاميذ المدارس قطعة أثرية

