مدحت شلبي يقترح استحداث جائزة أفضل مشجع في أمم إفريقيا

اقترح الإعلامي مدحت شلبي على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استحداث جائزة لأفضل مشجع خلال بطولات كأس الأمم الإفريقية، على غرار الجوائز التي تمنح لأفضل لاعب وأفضل مدرب، مطالبًا بمنحها للمشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويُعد مبولادينجا من أشهر مشجعي النسخة الحالية من البطولة، حيث يحرص على التواجد في المدرجات طوال مباريات منتخب بلاده دون أي حركة، مجسدًا شخصية رمز النضال في الكونغو الديمقراطية باتريس لومومبا، من خلال ارتدائه زيًا رسميًا خاصًا، في أحد أبرز وأروع المشاهد التي شهدتها البطولة القارية.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن الاتحاد الإفريقي يحرص دائمًا على تكريم النجوم داخل المستطيل الأخضر، متسائلًا: «ما الأزمة في تخصيص جائزة لأفضل مشجع أو أفضل جمهور؟»، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم المنتخبات وإضفاء أجواء مميزة على البطولة.

كما أشاد مدحت شلبي بموقف الاتحاد الجزائري، بعدما وجه الدعوة للمشجع الكونغولي الشهير للتواجد في معسكر منتخب الجزائر، وقام بإهدائه قميصًا رسميًا يحمل اسم باتريس لومومبا، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس الروح الرياضية والمعنى الحقيقي لكرة القدم.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تستحق التقدير، ويمكن أن تكون بداية لتكريم الجماهير الإفريقية، التي تضيف دائمًا طابعًا خاصًا ومميزًا للبطولات القارية.