قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يصطحب وفد المحكمة العربية للتحكيم لتفقد مركز "خان الخليلي"

محافظ أسيوط يصطحب وفد المحكمة العربية للتحكيم الدولي لتفقد اللمسات النهائية بمركز "خان الخليلي" قبل افتتاحه
محافظ أسيوط يصطحب وفد المحكمة العربية للتحكيم الدولي لتفقد اللمسات النهائية بمركز "خان الخليلي" قبل افتتاحه
إيهاب عمر

اصطحب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد المحكمة العربية للتحكيم الدولي، الذي يزور المحافظة لعقد دورة تدريبية متخصصة، في جولة تفقدية داخل مركز التدريب للحرف اليدوية "خان الخليلي" بمركز الفتح، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التي أوشكت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وضم وفد المحكمة النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة، والمستشار الدكتور السيد عبدالفتاح محمد الأمين العام، واللواء دكتور أسامة صلاح الماحي مستشار وحدة التدريب والدراسات وعضو مجلس الإدارة، والمستشار نزار محمد السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات والمراسم، والدكتور محمد المعداوي منسق عام التدريب، والمستشار بلال محمد عبدالعزيز مدير إدارة الاتصال بالمحكمة، إلى جانب أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح.

عكس هوية أسيوط التراثية

وبدأت الجولة بتفقد المدخل الرئيسي للمركز، حيث استمع المحافظ والحضور إلى شرح حول المراحل النهائية في أعمال رفع الكفاءة والتشطيبات، ليظهر المركز بالشكل اللائق الذي يعكس هوية أسيوط التراثية ويخدم الزائرين والمتدربين. 

إنتاج الوحدات الخزفية

كما تفقدوا وحدة الإعداد والتجهيز وغرفة الأفران الخاصة بإنتاج الوحدات الخزفية، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

وشملت الجولة المرور على الورش التدريبية داخل المركز، ومنها ورش الخياطة والتطريز والمنتجات الجلدية، للاطلاع على جاهزية المعدات وسير عمليات التطوير. وشدد المحافظ على سرعة إنهاء المتبقي من أعمال الصيانة والتجهيز، تمهيدًا لبدء البرامج التدريبية فور الافتتاح.

إحياء الحرف اليدوية في الصعيد

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مركز "خان الخليلي" يعد مشروعًا نوعيًا لإحياء الحرف اليدوية في الصعيد، ونقطة انطلاق لتأهيل الشباب والفتيات على صناعات تراثية متنوعة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الأسر المنتجة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أسيوط المحكمة العربية للتحكيم الدولي دورة تدريبية مركز التدريب للحرف اليدوية خان الخليلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

مليون جنيه وذهب و ٢ آيفون.. حبس المتهم بسرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

مليون جنيه وذهب و2 آيفون.. حبس المتهم بسرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

تجديد ندب محمد فاروق حامد رئيسا لقطاع الشهر العقاري

تجديد ندب محمد فاروق حامد رئيسا لقطاع الشهر العقاري

أرشيفية

هناء طالبة تروي شهادتها عن لحظات هـ تك عرضها علي باب المدرسة

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد