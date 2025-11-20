قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
تحقيقات وملفات

استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل..محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب أسرة جزيرة بهيج

محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب أسرة جزيرة بهيج بتكلفة 60 مليون جنيه
إيهاب عمر

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب أسرة جزيرة بهيج التابعة لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، في احتفالية شهدت حضورًا واسعًا من قيادات القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة، وجاء افتتاح الوحدة، المقامة على مساحة 1213 متر وبتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للمنشآت الطبية وتوسيع مظلة الخدمات الصحية استعدادًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

رافق المحافظ خلال فعاليات الافتتاح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للشؤون العلاجية، والدكتور عصام نبيل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور كرم عمري مدير إدارة أبنوب الصحية، والدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من قيادات مديرية الصحة، الذين شاركوا المحافظ الجولة التفقدية داخل الوحدة عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.

 أحدث المواصفات الطبية

وتجول محافظ أسيوط داخل أقسام الوحدة الجديدة التي تتكون من ثلاثة طوابق جرى تجهيزها وفق أحدث المواصفات الطبية، حيث تضم عيادة للأسنان ومعملاً للتحاليل وصيدلية وقسمًا للاستقبال والطوارئ، فضلًا عن مكتب لتسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب برامج التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وصحة الطفل.

تحسين تجربة المترددين على الوحدة

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الفرق الطبية حول آليات العمل داخل الوحدة، واطلع على منظومة تقديم الخدمة التي تشمل الكشوفات وصرف العلاج واستقبال حالات الطوارئ، وأكد ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتوفير بيئة خدمية مريحة تضمن تحسين تجربة المترددين على الوحدة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم جميع المبادرات الوطنية المتعلقة بالقطاع الصحي وتوفير الكوادر المدربة والمعدات اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح الوحدة الجديدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بقرية جزيرة بهيج والمناطق المحيطة بها، وشدد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لرفع كفاءة الوحدات الصحية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لجميع أهالي المحافظة.

أسيوط وحدة طب أسرة مركز أبنوب القطاع الصحي التأمين الصحي الشامل أخبار أسيوط وزارة الصحة والسكان مدير الصحة والسكان بأسيوط

