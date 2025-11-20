محافظ أسيوط: استرداد أكثر من 4 آلاف متر مربع وإزالة 29 حالة تعدٍ

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استرداد أكثر من 4 آلاف متر مربع من أملاك الدولة خلال تنفيذ 29 حالة إزالة لتعديات ومخالفات مبانٍ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بحماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة حق الدولة.

إزالة 29 حالة تعدٍ واسترداد 4060 مترا مرععا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في ستة مراكز هي، الفتح، منفلوط، أسيوط، صدفا، أبنوب، وساحل سليم، حيث أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍ واسترداد 4060 مترا مربعا من المباني، إلى جانب استرداد 18 سهم زراعة.

وشملت الإزالات 13 حالة تعدٍ على أملاك الري بمركز أسيوط، و13 حالة أخرى على أملاك حماية النيل بمركز أبنوب، بالإضافة إلى حالات تعدٍ على أراضي زراعية وإصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بمراكز الفتح ومنفلوط وصدفا وساحل سليم، وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد المحافظ أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وانضباط.

تنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار العمل بجميع المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال أرقام الغرفة (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.