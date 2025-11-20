محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى مركز البداري

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى مركز البداري، في إطار الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

رفع نواتج التطهير بعدد من القرى

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تواصل حملاتها الميدانية لرفع نواتج التطهير بعدد من القرى، بهدف تحسين كفاءة الطرق وتوسعتها أمام حركة السيارات والمارة، والحفاظ على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض. وتنفذ الأعمال بإشراف حافظ جلال نائب رئيس المركز، ومدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية، ورئيس قرية الكوم الأحمر، بمشاركة فرق الحملة الميكانيكية، وباستخدام المعدات اللازمة من لوادر وحاويات وسيارات تابعة للوحدات المحلية.

وصول المياه إلى نهايات الترع

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الري والوحدات المحلية لضمان رفع مخلفات التطهير أولاً بأول حفاظًا على صحة المواطنين، موضحًا أن أعمال تطهير الترع والمصارف مستمرة وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الموارد المائية.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام 114 و088/2135858 و088/2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء.