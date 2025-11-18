قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة حق الدولة.

إزالة 15 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد على أراضٍ زراعية في 4 مراكز على مستوى المحافظة، واسترداد نحو 2 فدان و12 سهم من الأراضي، بالتنسيق بين الوحدات المحلية، جهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وشدد المحافظ على أن الإزالات تمت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وانضباط.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات شملت 6 مراكز وأحياء بالمحافظة، منها الفتح، ومنفلوط، وصدفا، والقوصية، مؤكداً استمرار العمل في جميع المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن الإزالات تضمنت 11 حالة تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، وحالتين على أراضي إصلاح زراعي بمركز صدفا، بالإضافة إلى حالة تعدي على أراضٍ زراعية في كل من مركزي صدفا والقوصية، في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بحزم.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114، أو من خلال أرقام غرفة العمليات 088/2135858 – 088/2135727، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات أولًا بأول.

