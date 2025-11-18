ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط 656 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملات مكثفة نُفذت في عدد من مراكز المحافظة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وأسفرت كذلك عن تحرير 285 محضرًا متنوعًا في قطاعات المخابز والأسواق.

وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" لضمان انضباط الأسواق وحماية المواطنين تواصل مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين حملاتها بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.



وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات تمت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم.

ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز

وأسفرت عن ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون، و ضبط 42 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ضبط 21 شيكارة أسمدة زراعية تابعة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق، وكذا ضبط 11 شيكارة سكر و10 كراتين حلوى بدون فواتير.

التصرف في 57 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى إنه تحرر محاضر لتصرف بعض المخابز في 57 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق كما حررت الحملات 279 محضرًا للمخابز البلدية شملت" نقص وزن – سوء مواصفات – عدم نظافة – عدم وجود لوحة بيانات – توقف جزئي – عدم وجود ميزان – التصرف في الدقيق – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين.