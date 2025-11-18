قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بأسيوط

ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بأسيوط
ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط 656 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملات مكثفة نُفذت في عدد من مراكز المحافظة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وأسفرت كذلك عن تحرير 285 محضرًا متنوعًا في قطاعات المخابز والأسواق.

وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" لضمان انضباط الأسواق وحماية المواطنين تواصل مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين حملاتها بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.


وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات تمت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم.

ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز 

وأسفرت عن ضبط 656 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون، و ضبط 42 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ضبط 21 شيكارة أسمدة زراعية تابعة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق، وكذا ضبط 11 شيكارة سكر و10 كراتين حلوى بدون فواتير.

التصرف في 57 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى إنه تحرر محاضر لتصرف بعض المخابز في 57 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق كما حررت الحملات 279 محضرًا للمخابز البلدية شملت" نقص وزن – سوء مواصفات – عدم نظافة – عدم وجود لوحة بيانات – توقف جزئي – عدم وجود ميزان – التصرف في الدقيق – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

أسيوط مديرية تموين أسيوط ضبط 656 بطاقة تموينية المخابز المخابز والأسواق وكيل وزارة التموين بأسيوط وزير التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة مستودعات البوتاجاز محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

فرد الشرطة

الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 28 مليار جنيه

ياسر عبدالحليم

رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر يتفقد المشروعات الخدمية والسكنية بالمدينة

الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو

التميز مستمر.. الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو للعام الرابع على التوالي

بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير تهز السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد