اقتصاد

سعر الذهب بعد إعلان الفائدة اليوم 20-11-2025

محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 20-11-2025 على مستوى محلات  الصاغة المصرية.

تراجع الذهب 

وهوي سعر الذهب منذ بدء تعاملات مساء اليوم الخميس مقدار 10 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب 

وتعرض سعر الذهب لحالة من الاستقرار منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي بدء تعاملات مساء اليوم، بالرغم من هبوطه على مدار الأسابيع القلائل بقيمة تبلغ 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر متوسط سجله سعر الذهب نحو 5410 جنيهات. 

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيها للبيع و 6240 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5410 جنيها للبيع و 5460 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4637 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3606 جنيهات للبيع و 3640 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو  43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4071 دولارا للبيع و 4072 دولارا للشراء

تعاملات الذهب في السوق العالمية

سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية

تحرّك الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.

وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الصادر أمس الأربعاء، نبرة أكثر تشددًا، مع تأكيد صانعي السياسات أن التضخم ما زال فوق مستهدف 2% وأن التقدم نحو خفضه بات أبطأ. 

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر قد لا يكون مناسبًا.

تفاصيل بيانات التوظيف الأمريكية

 

ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي (NFP) لشهر سبتمبر بمقدار 119 ألف وظيفة، متجاوزةً التوقعات بزيادة قدرها 50 ألف وظيفة، وعُدِّلت قراءة أغسطس إلى انخفاض قدره 4 آلاف وظيفة بدلاً من الزيادة المُعلنة سابقًا والبالغة 22 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، متجاوزًا تقديرات 4.3%، ومستقرًا عن الشهر السابق.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، وأقل من الزيادة السابقة البالغة 0.4%، وعلى أساس سنوي، نمت الأجور بنسبة 3.8%، مطابقةً للقراءة السابقة، ومتجاوزةً توقعات 3.7%.

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
ازالة تعدي
