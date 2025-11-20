قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
منصة للاستثمار بالصناديق.. طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي التابع للبريد

تطبيق فلوسي
تطبيق فلوسي
خالد يوسف

تزايد البحث عن طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، الذي أطلقه البريد المصري، كأول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار، حيث يتمتع المستثمر من خلال طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، بالاختيار والمفاضلة بين أكثر من 40 صندوقًا استثماريًا تغطي فئات متنوعة من الأصول. 

ما هو تطبيق فلوسي؟

تطبيق فلوسي، هو منصة حكومية جديدة أطلقتها شركة «بي إف أي» لخدمات الاستثمار، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإحدى الشركات التابعة لشركة البريد للاستثمار والذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد المصري.

ويضيف التطبيق لخدمات البريد المصري الرسمية، تمكين المواطنين من شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار مباشرة عبر الهاتف المحمول، بما يدعم دور البريد في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ يعد المنصة الأكبر من نوعها محليًا من حيث تنوع المنتجات الاستثمارية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين، الاستثمار في نحو 40 صندوقًا استثماريًا تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، والصناديق القطاعية، وصناديق المؤشرات، وذلك بالتعاون مع أبرز مديري الأصول في السوق المصرية.

سبل الأمان في تطبيق فلوسي

تشمل طريقة التسجيل على تطبيق فلوسي، ما يلي:

ـ توقيع عقد إلكتروني (E-Contract) كخطوة أمنية أساسية.

ـ تشمل إجراءات التعرف على العميل (E-KYC) عبر تصوير بطاقة الرقم القومي من خلال شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية.

ـ يطبق تطبيق فلوسي أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بعد اجتيازه اختبارات شاملة تجريها هيئة الرقابة المالية على مراكز البيانات ونظم التشغيل لضمان سلامة المعاملات الرقمية.

ـ كما يوفر التطبيق خدمة دعم فني متكاملة بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة، مع خطة للتوسع مستقبلًا في إضافة منتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز من دور شركة البريد للاستثمار في توفير حلول استثمارية رقمية منخفضة التكلفة للمواطنين.

طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي

يتيح البريد المصري من خلال طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، الدخول إلى التطبيق الحكومي الآمن، والاختيار بين 40 صندوق استثمار متاح التربح من خلالها، وذلك بسهولة أكثر من الاضطرار للذهاب إلى مقار مكاتب البريد لشراء شهادات استثمار.

ويعد تطبيق فلوسي الحكومي، أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار، يتم متابعتها والتفاعل معها عبر الهاتف في فئات متنوعة من الأصول، وتتضمن طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على Google Play لأجهزة أندرويد أو App Store لأجهزة آيفون.

ـ البحث عن تطبيق فوسي التابع للبريد المصري.

ـ قم بتحميل التطبيق مجانًا وتثبيته

ـ سجل بياناتك للدخول إلى التطبيق وبطاقة الرقم القومي.

ـ قم بالتوقيع على عقد إلكتروني (E-Contract)

ـ حمل صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك سارية.

ـ بعد نجاح التسجيل يمكنك فتح حساب محفظة على التطبيق من قائمة الحساب.

ـ ابدأ رحلة الاستثمار الآمن عبر التطبيق واحصل على العديد من الخدمات الاستثمارية الرقمية عبر هاتفك.

كيف افتح حساب محفظتي؟

بعد تتبع طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، يتمكن المستخدم من فتح حساب محفظته المالية، وذلك بعد تفعيل الحساب، إذ يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية عبر الحساب، من خلال حسابات البريد المصري، أو الحسابات البنكية المختلفة.

ولا يفرض التطبيق حدًا أدنى ثابتًا للاستثمار، إذ يعتمد الحد الأدنى على سعر وثيقة كل صندوق وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة به.

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

