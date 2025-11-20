هند الضاوي: إسرائيل لديها نوايا لخلق حالة حرب أهلية في غزة تمهيدا للتقسيم

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن إسرائيل فشلت في حربها على غزة وفي القضاء على حركة حماس، مشيرة إلى أن تل أبيب تبحث حاليًا عن قوات أجنبية تتولى مهمة نزع سلاح الحركة في محاولة لتغيير واقع الميدان بالقوة، وأوضحت أن المشهد داخل قطاع غزة ما زال شديد التعقيد، وسط محاولات إسرائيلية لخلق حالة حرب أهلية داخل القطاع تمهيدًا لتقسيمه وتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية كاملة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التحركات الإسرائيلية لا تنفصل عن سياق أوسع من السعي لفرض نفوذ أكبر في المنطقة، مؤكدة أن الأزمات الممتدة في الإقليم تتيح لإسرائيل مساحة أوسع للتدخل ومحاولة إعادة رسم الخريطة بما يخدم مصالحها، واعتبرت أن أي انقسام داخل غزة أو إضعاف لمكوناتها سيصب مباشرة في صالح المخطط الإسرائيلي الرامي لترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن التحديات الإقليمية الراهنة تتطلب موقفًا عربيًا واضحًا، مشيرة إلى ضرورة دعم سوريا للحفاظ على وحدة أراضيها، محذرة من أن إسرائيل إذا تمكنت من فرض سيطرة كاملة على سوريا، فإنها ستسعى بعدها إلى إسقاط دول عربية أخرى، ما يجعل حماية استقرار الدول العربية قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن مواجهة التطورات في غزة.