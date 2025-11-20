قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: نتنياهو يجني ثمار السقوط العسكري لسوريا والحروب الأهلية

الإعلامية هند الضاوي
الإعلامية هند الضاوي
محمود محسن

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة غير مسبوقة من الخوف والاضطراب النفسي، مشيرة إلى أن أكبر نسبة إصابات بفوبيا ما بعد المشاركة في الحروب سُجلت داخل الجيش الإسرائيلي، وأن هذه الأرقام لم تحدث في أي جيش آخر حول العالم، ما يعكس حجم الصدمة التي يعانيها الجنود الإسرائيليون.

وعلّقت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، على ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزي العسكري في جنوب سوريا، مؤكدة أن الحكومة السورية الجديدة أعلنت مرارًا عدم رغبتها في الدخول في حرب مع إسرائيل، ورغم ذلك تصر تل أبيب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وأضافت هند الضاوي، أن نتنياهو يبرر وجوده بأنه لحماية الدروز، إلا أن حماية المواطنين السوريين الدروز هي مسؤولية الدولة السورية، معتبرة أن إسرائيل تجني ثمار سقوط سوريا والحروب الأهلية التي أنهكتها.

وشددت هند الضاوي على أن المنطقة تواجه تحديًا كبيرًا، وأن دعم سوريا ضرورة للحفاظ على وحدة أراضيها، محذرة من أنه في حال تمكنت إسرائيل من ضم سوريا أو السيطرة عليها، فإنها ستبحث عن استهداف وإسقاط دول عربية أخرى، ما يستدعي موقفًا عربيًا قويًا يواجه هذا التمدد.

هند الضاوي المجتمع الإسرائيلي الاضطراب النفسي الجيش الإسرائيلي الإسرائيليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

ضمن مبادرة تمكين .. جامعة عين شمس تواصل توعوية أسر الطلاب ذوي الإعاقة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

جانب من الفاعليات

قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد