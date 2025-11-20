هند الضاوي: نتنياهو يجني ثمار السقوط العسكري لسوريا والحروب الأهلية

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة غير مسبوقة من الخوف والاضطراب النفسي، مشيرة إلى أن أكبر نسبة إصابات بفوبيا ما بعد المشاركة في الحروب سُجلت داخل الجيش الإسرائيلي، وأن هذه الأرقام لم تحدث في أي جيش آخر حول العالم، ما يعكس حجم الصدمة التي يعانيها الجنود الإسرائيليون.

وعلّقت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، على ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزي العسكري في جنوب سوريا، مؤكدة أن الحكومة السورية الجديدة أعلنت مرارًا عدم رغبتها في الدخول في حرب مع إسرائيل، ورغم ذلك تصر تل أبيب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وأضافت هند الضاوي، أن نتنياهو يبرر وجوده بأنه لحماية الدروز، إلا أن حماية المواطنين السوريين الدروز هي مسؤولية الدولة السورية، معتبرة أن إسرائيل تجني ثمار سقوط سوريا والحروب الأهلية التي أنهكتها.

وشددت هند الضاوي على أن المنطقة تواجه تحديًا كبيرًا، وأن دعم سوريا ضرورة للحفاظ على وحدة أراضيها، محذرة من أنه في حال تمكنت إسرائيل من ضم سوريا أو السيطرة عليها، فإنها ستبحث عن استهداف وإسقاط دول عربية أخرى، ما يستدعي موقفًا عربيًا قويًا يواجه هذا التمدد.