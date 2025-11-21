قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2025
شيماء عبد المنعم

مع اقتراب نهاية عام 2025، أعلنت شركة جوجل عن قائمتها السنوية لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر بلاي، والتي بدأت الشركة في إصدارها منذ عام 2016 لتسليط الضوء على الابتكار والجودة في متجرها. 

هذا العام، حصد تطبيق Focus Friend من تطوير هانك غرين لقب "أفضل تطبيق"، فيما اختارت جوجل لعبة Pokemon TCG Pocket كـ "أفضل لعبة" لعام 2025.

وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت لتطبيق Alle – AI Fashion Shopping كأفضل تطبيق لعام 2024، ولعبة Squad Busters كأفضل لعبة.

أفضل تطبيقات وألعاب جوجل بلاي 2025


- أفضل تطبيق: Focus Friend: يقدم التطبيق تجربة إنتاجية تحفز المستخدم على التركيز عبر مؤقت جلسات مرتبط بشخصية افتراضية لطيفة تسمى Bean Friend، تبدأ الشخصية بأعمال مثل حياكة الجوارب أثناء جلسة التركيز، وإذا قطع المستخدم الجلسة تظهر الشخصية حزينة، بينما يكافأ عند إكمالها بعناصر لتزيين غرفة الـBean.

- أفضل لعبة: Pokémon TCG Pocket: نسخة رقمية مجانية للعبة بطاقات Pokémon الشهيرة، تتيح للاعبين جمع البطاقات وخوض المعارك على أجهزة iOS وأندرويد، ما يجعل تجربة البطاقات التقليدية أكثر وصولا وسهولة.

- أفضل تطبيق متعدد الأجهزة: Luminar – Photo Editor: هو محرر صور يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتوفر على الهواتف والكمبيوتر عبر برنامج Luminar Neo، يقدم أدوات متقدمة لعمليات مثل استبدال السماء، تحسين الوجوه، تقليل الضوضاء، وضبط الألوان، ليخدم المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

- أفضل لعبة متعددة الأجهزة: Disney Speedstorm: لعبة سباقات قتالية بنظام الشخصيات، تضم أبطال ديزني وبيكسار ومسارات مستوحاة من أفلامهم. اللعبة مجانية وتدعم اللعب على الهواتف والكمبيوتر والأجهزة اللوحية مع رسوميات وتحكمات محسنة لكل منصة.

قائمة أفضل التطبيقات لعام 2025

- الأكثر متعة: Edits – تطبيق إنستجرام

- الأفضل للنمو الشخصي: Focus Friend

- الأفضل للاستخدام اليومي: Wiser – كتب صوتية بـ15 دقيقة

- الجوهرة الخفية: Pingo AI لتعلم اللغات

- الأفضل للعائلات: ABCmouse 2 – لعبة تعليمية للأطفال

- الأفضل للساعات الذكية: SleepisolBio للنوم والتنبيه

- الأفضل للشاشات الكبيرة: Goodnotes – تدوين ومذكرات وPDF

- الأفضل للسيارات: SoundCloud – الموسيقى

- الأفضل لنظارات XR: Calm – النوم والتأمل والاسترخاء

أفضل الألعاب لعام 2025

- أفضل لعبة جماعية: Dunk City Dynasty

- الأفضل للعب السريع: Candy Crush Solitaire

- أفضل لعبة مستقلة: Chants of Sennaar

- أفضل قصة: Disco Elysium

- أفضل لعبة مستمرة: Wuthering Waves

- الأفضل ضمن Play Pass: DREDGE

- الأفضل على Google Play Games للكمبيوتر: Odin – Valhalla Rising

جوجل أفضل تطبيقات جوجل بلاي أفضل التطبيقات والألعاب 2025 أفضل تطبيق أفضل لعبة أفضل الألعاب لعام 2025

