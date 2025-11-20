قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
هند الضاوي: الاتفاقيات بين واشنطن والرياض تعزز خطط التنمية السعودية

إسراء صبري

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن العلاقات الأمريكية–السعودية تمتد لأكثر من تسعين عامًا، مشيرة إلى أن التعاون بين واشنطن والرياض لم يقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل شمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وأوضحت هند الضاوي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الأولى له منذ سبع سنوات، مؤكدة أن العلاقات السعودية–الأمريكية شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأشارت هند الضاوي إلى أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا ضمن خطط التنمية والاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، بما يعكس الرغبة في تعزيز الشراكات التكنولوجية المستقبلية والتعاون الصناعي بين الطرفين.

 

