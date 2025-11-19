قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توافق سعودي أمريكي.. كاتب صحفي: واشنطن باتت تُبدي رغبة جدية في التدخل لوقف حرب السودان

ولي العهد السعودي وترامب
ولي العهد السعودي وترامب
هاني حسين

أكد مالك الروقي، الكاتب الصحفي السعودي، أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تحمل أبعادًا استراتيجية ستنعكس بشكل مباشر على ملفات إقليمية عدة، وفي مقدمتها الأزمة السودانية، موضحًا أن هناك توافقًا سعوديًا–أمريكيًا واضحًا بشأن ضرورة الحفاظ على خطوط رئيسية في التعامل مع الوضع في السودان، ودعم مؤسسات الدولة.

وشدد مالك الروقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن واشنطن باتت تُبدي رغبة جدية في التدخل لوقف الحرب وتهيئة ظروف الاستقرار، مؤكدًا أن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة ستُسهم في تغيير الاستراتيجية الأمريكية تجاه ملف السودان، خاصة في ظل الحفاوة الكبيرة التي حظي بها الأمير محمد بن سلمان، سواء عبر الاستقبال الرسمي أو خروج الرئيس الأمريكي لاستقباله شخصيًا، وهو ما يعكس مكانة خاصة وزاوية استراتيجية متعددة الأبعاد لهذه الزيارة.

وأضاف مالك الروقي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المزايا التي ستُمنح للسعودية بشأن صفقة الطائرات "أف 35" كبيرة تُعد مؤشرًا مهمًا على قوة الشراكة بين البلدين، موضحًا أن موافقة الولايات المتحدة على منح المملكة طائرات F-35 تؤكد متانة التحالف وقدرة السعودية على تعزيز تفوقها العسكري.

وأشار مالك الروقي، إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى السعودية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريكًا مهمًا في عدد من الملفات الدولية، مضيفًا أنه أصبح واضحًا أن "من يجلس على كرسي البيت الأبيض يرى أن مصلحته في الشرق الأوسط تكمن في العمل مع المملكة".

ونوه مالك الروقي، بأن السعودية أعلنت وصول نسبة توطين الصناعة العسكرية إلى أكثر من 27%، مع مستهدف للوصول إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن المملكة لا تقدم هبات أو هدايا للولايات المتحدة، بل تدخل في شراكات مبنية على عوائد اقتصادية واضحة تخدم الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الولايات المتحدة اخبار التوك شو

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

