شريف عامر: الشراكات والاتفاقيات بين السعودية وأمريكا تتجه نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن العلاقات السعودية الأمريكية تشهد تحولًا كبيرًا غير مسبوق، ولم تعد محصورة في ملفي النفط والطاقة التقليدية كما كان طوال العقود الماضية، بل امتدت إلى مجالات أوسع وأكثر تقدمًا.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشراكات والاتفاقيات بين السعودية وأمريكا تتجه نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، تنظر إلى الشرق الأوسط بزاوية مختلفة، موضحًا أن ترامب "يرى الفرص ويُدرك جيدًا مع من يتحدث"، وهو ما ظهر بوضوح خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وأشار شريف عامر، إلى أن السعودية استغلت اللحظة بشكل مدروس، سواء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية أو في التعامل مع التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات الأمريكية مع المنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية تمر بمرحلة تغير جذري، إذ تتحول من اقتصاد قائم على النفط والطاقة التقليدية إلى سباق عالمي على صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي وكل فرص المستقبل المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، مشددًا على ضرورة أن تستفيد الدول العربية من ملامح هذا التغيير داخل الولايات المتحدة.