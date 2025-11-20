محمد صبحي بعد الوعكة الصحية: "لن أفقد إنسانيتي"

أعرب الفنان الكبير محمد صبحي عن امتنانه العميق لنجاته وعودته تدريجيًا إلى نشاطه الفني، مؤكّدًا أن ما حدث له كان نعمة ومكافأة من الله، وذلك في أول تصريح له بعد الوعكة الصحية التي مرّ بها مؤخرًا.

وقال صبحي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ربنا كافئني وجاملني إني مريت بخير من الوعكة الصحية اللي عديت بيها، وبستعد لأعود مرة أخرى إلى الحياة… وهو المسرح، المسرح هو حياتي، وهعود وأكمل مسيرتي كإنسان لم يفقد إنسانيته”.

وأضاف الفنان محمد صبحي أنّ رسالته الدائمة للجمهور ولجيل الشباب ستظل ثابتة: "هتفضل أمنيتي دائمًا… إياك أن تفقد إنسانيتك العالم كله فقد إنسانيته بجد، ويمكن بنلاقي حيوانات أكثر رحمة من الإنسان".

العودة لخشبة المسرح

وأكد صبحي أنه يعمل حاليًا على استعادة كامل لياقته الصحية تمهيدًا للعودة إلى خشبة المسرح، التي اعتبرها نبض حياته ومتنفسه الأول، مشيرًا إلى أن لديه خططًا فنية جديدة سيعلن عنها فور اكتمال جاهزيته.

يُذكر أنّ محمد صبحي يعدّ أحد أبرز رموز المسرح العربي، ويمتلك مسيرة تمتد لعقود طويلة قدّم خلالها أعمالًا خالدة ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور.