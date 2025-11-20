مصطفى بكري يكشف عن مخططات جماعة الإخوان في سرقة تبرعات غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حركة حماس كشفت عبر منصاتها الرسمية عن تحذيرات تخص مؤسسات تجمع التبرعات بزعم دعم قطاع غزة، لكنها في الحقيقة تستحوذ على الأموال وتستخدمها في مصالح خاصة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الكارثة لم تقف عند حد سرقة التبرعات، بل إن بعض المتورطين سافروا إلى دول أوروبية وحصلوا على إقامات هناك، ثم أدلوا بمعلومات لأجهزة أمنية حول شبكات تمويل مرتبطة بحماس.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان جماعة الإخوان الإرهابية تورطت مع مؤسسات محسوبة على التنظيم الدولي في اختلاس وسرقة أموال الأيتام والأرامل وأسر الشهداء في غزة.

وأشار إلى الشبهات تتركز حول مؤسسة وقف الأمة، التي ظهر في فعالياتها عدد من قيادات الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب في دول عربية، إلى جانب مؤسستي منبر الأقصى وكلنا مريم، وجميعها – وفق المعلومات – تتبع التنظيم الدولي للجماعة.