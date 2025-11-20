علاج الصداع الشديد بـ 4 زيوت طبيعية .. اكتشفها

يعد الصداع الشديد من المشكلات المزعجة التي تجعل الفرد غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

ووفقا لما جاء في موقع lyphe يمكن أن تساعد الزيوت العطرية في علاج الصداع والصداع النصفي من خلال توفير الراحة من خلال خصائصها المختلفة، مثل التأثيرات المضادة للالتهابات والمسكنات والتهدئة.

تتضمن بعض الزيوت العطرية الأكثر شيوعًا لعلاج الصداع ما يلي:

زيت اللافندر

معروف بخصائصه المهدئة والمرطبة، مما يجعله مفيدًا لعلاج الصداع الناجم عن التوتر.

زيت النعناع

يتمتع هذا الزيت بتأثير تبريد ويمكن أن يساعد على استرخاء العضلات المتوترة، مما قد يخفف من الصداع الناتج عن التوتر.

زيت إكليل الجبل



له خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، مما قد يساعد في تقليل آلام الصداع.

زيت البابونج

أثبت هذا الزيت فائدته في تخفيف الاحتقان، ويساعد في علاج الصداع الجيوب الأنفية عن طريق تطهير الممرات الأنفية.

