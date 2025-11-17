شركة البريد للاستثمار: تطبيق فلوسي يسهم في خلق سوق متكامل للصناديق الاستثمارية

كشف أحمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، تفاصيل إطلاق تطبيق "فلوسي".

وقال أحمد علي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" تطبيق فلوسي يسهم في خلق سوق متكامل لكافة الصناديق الاستثمارية ".

واكمل احمد علي:" المستثمر يختار بين حوالي 40 صندوق استثماري على تطبيق فلوسي لضخ الاستثمارات فيه ".

ولفت أحمد علي :" نستهدف زيادة التوعية بالثقافة الاستثمارية في الصناديق الاستثمارية وهذا ما يقدمه تطبيق فلوسي ".



وتابع احمد علي :" نعمل على إتاحة منتجات استثمارية عبر تطبيق فلوسي للمستثمر والمواطن .