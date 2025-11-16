قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستمع لتجربة "طفلة مصرية" ناجحة في Cairo ICT

محمود مطاوع

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، لتجربة طفلة مصرية صغيرة مشاركة في المعرض حول قصة نجاحها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعيّ.

 وقالت الطفلة: شاركتُ في التدريبات الخاصة بالمنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2025، وتعلمت خلالها كيفية إعداد قصة قصيرة باستخدام الأنيميشن ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بها، وقد خضنا التصفيات الخاصة بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وتأهلنا لتمثيل مصر في دولة ماليزيا، والحمد لله حصلنا على المركز الأول.

رئيس الوزراء يجري حواراً مع طفلة 

 

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بهذه النماذج المشرفة، وأجرى حوارا وديا مع الطفلة، متسائلا عن عمرها، حيث أجابت بأنها تبلغ من العمر 11عاما، وهو ما علق عليه الدكتور مدبولي بأنه مشهد يبعث على الفخر والسعادة، مؤكدا أن رؤية مثل هذه النماذج من الشباب المصري الذين يبدأون مسيرتهم في الشركات الدولية هو أكثر ما يجعلنا نشعر بالأمل في مستقبل الأجيال القادمة، ولاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يؤكد دائما أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وإحداث نقلة نوعية، وخلق فرص عمل كبيرة جدا لشبابنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا هو بالفعل قطاع المستقبل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هي الفرص الحقيقية التي يمكن أن تمنح شبابنا مكانة كبيرة ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستوى العالمي أيضا.

