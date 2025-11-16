رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض تقديمي حول مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، وذلك عقب افتتاحه النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذي يُعقد تحت رعاية الوزارة، تحت شعار( AI Everywhere .. الذكاء الاصطناعي في كل مكان).

الاتصالات منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا ملحوظًا

وخلال العرض، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة أكثر من 200 خدمة، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.4 مليون مستخدم في عام 2025. كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى 23.8 مليون معاملة، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة في عام 2024.

كما زادت حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 23 حزمة، كما تم إطلاق 16 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.

وخلال العرض التقديمي، استعرض وزير الاتصالات الخدمات الأكثر استخدامًا عبر المنصة، التي تشمل خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني والمدد التأمينية، ودفع مخالفات رخصة مركبة وإصدار شهادة براءة الذمة، وطلب مستخرج سجل تجارى، والاستعلام عن صرف التموين، وحجز ميعاد بمكاتب التوثيق، وإقامة دعوى مدنية، وإصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة، وكذلك الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر المنصة، وتشمل خدمة الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، والاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات، واستعراض إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي وشراء كراسات الشروط، واستخراج بدل لشهادة القيد والتحقق من صحة شهادة القيد.

وحول الاطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج على المنصة، تمت الإشارة إلى أن هذا الاطلاق تضمن استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة في المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبي وأبو ظبي في العنوان المحدد من قبل المواطن.



كما تناول العرض نظام التقاضي الإلكتروني الذي تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تعميمه في المحاكم الجنائية بعد أن أثبت نجاحه منذ سنوات في المحاكم الاقتصادية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي وتطبيق التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية، ليمنح المستخدمين أعلى درجات السهولة واليسر في أداء المهام المكلفين بها، حيث أنشأ وطور مركز الابتكار التطبيقي ــ التابع لوزارة الاتصالات ــ نظام تحويل الصوت إلى نص المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل بالكامل داخل بيئة وزارة العدل دون أي اتصال بالإنترنت، بما يضمن لمصر أقصى درجات الأمان والخصوصية في إدارة بياناتها القضائية.

كما تم تسليط الضوء على منصة "الخطاب الديني"، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الأوقاف في ضوء الجهود المبذولة؛ للمساهمة في تجديد أسس وركائز الخطاب الديني، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة، وكذلك منصة "التصدير العقاري" الجاري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تهدف إلى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية؛ سواء للمصريين في الخارج أو للأجانب، من خلال إتاحة منصة رقمية متكاملة لعرض العقارات وتقديم جميع المعلومات والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف وزير الاتصالات: في إطار جهود الدولة لتمكين المواطنين من إجراء المعاملات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب لمكاتب الخدمة، يتم العمل على خلق آليات جديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للتحقق من الشخصية عن بعد، وكذلك التحقق من الإرادة والإدراك والموافقات مع تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي كبديل للطرق التقليدية في الحصول على الخدمات الحكومية.

كما استعرض مركز الابتكار التطبيقي AIC)) جهوده في تطوير تكنولوجيات معالجة اللغات الطبيعية التي يعد تطورها أساسا لبناء العديد من التطبيقات؛ حيث تستهدف تكنولوجيات AIC NLP معالجة الكلام والنصوص باللغة العربية باللهجة المصرية العامية، وفي غضون ذلك تم التنويه إلى أن تكنولوجيات AIC NLP تستطيع التعامل بسلاسة مع المحادثات متعددة اللغات التي قد تحتوي أيضًا على مزيج من اللغة العربية الفصحى واللغة العربية المصرية العامية.



وفي هذا السياق، تم التأكيد على أنه بعد نجاح المركز في تحقيق دقة قياسية عالمية في هذا المجال فقد تم إدخال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعرف على الكلام وتحويل النص إلى كلام والترجمة الآلية من مركز الابتكار التطبيقي في مجالات تطبيقية مختلفة، مثل: القضاء، ومراكز الاتصال ومعالجة الوثائق الحكومية والإعلانات العامة في الأحداث العالمية.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) حول جهود الهيئة لترسيخ دورها المحوري في بناء منظومة ريادة أعمال قائمة على الابتكار التكنولوجي، من خلال برامج متكاملة تستهدف تمكين الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها؛ حيث تعمل الهيئة على توفير الدعم المالي والفني، وتسهيل نفاذ الشركات إلى شبكات المستثمرين والأسواق، إلى جانب تعزيز قدراتها على تطوير منتجات وخدمات رقمية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن جهود الهيئة لا تقتصر على القاهرة فقط، بل تمتد إلى مختلف المحافظات عبر مراكز إبداع مصر الرقمية، التي أصبحت منصات رئيسية لتأهيل رواد الأعمال، وبناء مهاراتهم الرقمية، وتوفير مساحات عمل مشتركة، بالإضافة إلى الحاضنات والمسرّعات، وتلعب هذه المراكز دورًا مهمًا في اكتشاف المواهب المحلية، وتمكينها من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبى احتياجات مجتمعاتها وتفتح أمامها فرصًا جديدة داخل الاقتصاد الرقمي.



وفي الوقت نفسه، أوضح الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في تمكين المهنيين المستقلين من شباب الخريجين وخريجي المبادرات التدريبية، من خلال فتح آفاق واسعة لهم في مجالات العمل الحر وإكسابهم مهارات تقنية وشخصية وفنية تعزز قدرتهم على المنافسة في منصات العمل الرقمية العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج ITIDA Gigs، الذي يعد إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها الهيئة في يناير الماضي؛ بهدف تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الحر العالمية، عبر تدريب عملي ومهارى متخصص.



أشار إلى أن البرنامج نجح في جذب نحو 19 ألف شاب وشابة من 27 محافظة، وأتم أكثر من 10800 مشارك البرنامج بنجاح، كما استطاع المستفيدون الحصول على أكثر من 4300 مهمة عمل على المنصات العالمية بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليون دولار، محققين عائدًا استثماريًا يصل إلى 400%، ويمتد أثر البرنامج ليشمل مشاركة قوية من الفتيات، عبر توفير فرص تدريب وعمل متساوية، بما يدعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمية، ويضمن وصول الفرص الرقمية للشباب في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.