وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البنك الأهلي المصري راعي منتدى ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT

البنك
البنك
أحمد عبد القوى

يواصل البنك الأهلي المصري قيادة مسيرة التطوير في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، والنمو المستدام، تأكيدًا على التزامه بدعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار.

حيث يشارك البنك الأهلي المصري هذا العام بصفته الراعي الرسمي لمنتدى القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT، المعرض والمنتدى الدولي للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك استمرارًا لدوره الرائد في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار المالي في مصر والمنطقة.

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2025 خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المحلية والدولية وقادة ورواد التكنولوجيا في مصر والمنطقة والعالم.

وتأتي رعاية البنك الأهلي المصري لهذا الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة بما يعكس التزام البنك المستمر بدعم التحول الرقمي في الدولة وتمكين الأجيال القادمة من قيادة المستقبل، والتي تأتي امتدادًا لرؤية البنك نحو تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي لمصر. وهو ما يتماشى مع رؤية البنك الأهلي المصري في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وسهولة الوصول، ويمثل فرصة فريدة للتفاعل مع شركاء النجاح في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتعكس التزام البنك بتمكين عملائه من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة.

حيث يسعى البنك الأهلي المصري الى توفير التطبيقات وحلول الرقمية لتسهيل الخدمات المتاحة لتهيئة بيئة معيشة متكاملة أمام الأفراد والتي تتماشى مع الجهود الحكومية والمشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري وتسانده للوصول إلى عملية التحول الرقمي وأهداف 2030، وعلى أهمية التحوّل الرقمي، والشمول الرقمي للخدمات المالية، والتسريع في إتاحة الخدمات المطلوبة للعملاء

كما تأتي مشاركة البنك الأهلي المصري تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدمج التكنولوجيا في كل جوانب العمل المصرفي، خاصة ان التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل هو محور أساسي لاستدامة النمو والتنافسية

ويسعى البنك الأهلي المصري من خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا المالية إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذا تحويل التكنولوجيا إلى أداة تمكينية تخدم عملاءنا وتبسّط حياتهم اليومية، من خلال تطبيقات مصرفية ذكية، وتجارب رقمية متكاملة، وحلول تمويل رقمية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويُقام الحدث هذا العام تحت شعار "إمكانيات لا متناهية.. إعادة كتابة قصة الغد" بمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة، ليقدم Cairo ICT النسخة الأضخم في تاريخه حتى الآن، والتي تجمع تحت مظلتها ست فعاليات رئيسية تشمل، النسخة الثانية عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي PAFIX، والنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC، بالإضافة إلى معرض Connecta المتخصص في الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الترفيهية، وملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena، وحدث Cyber Zone للأمن السيبراني، ومنتدى Shennovates المخصص لدعم وتشجيع الفتيات والشابات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

وزير النقل والصناعة

الوزير يستعرض بالتفاصيل استراتيجية تطوير النقل البحري خلال افتتاح محطات جديدة بشرق بورسعيد

موظف

ما الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية بشأن ترحيل الإجازات والمقابل النقدي؟

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا أكاديميا كندي بريطاني لبحث التعاون المشترك

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

