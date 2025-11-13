قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل مونكي بريد.. جديدة وغير تقليدية

. طريقة عمل مونكي بريد
. طريقة عمل مونكي بريد
هاجر هانئ

مونكي بريد من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها وإعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مونكي بريد فيما يلي:

مقادير مونكي بريد


● ٤ كوب دقيق

● ٣ بيض

● فانيليا

● ١٠٠ جرام زبده

● ١/٢ كوب سكر

● ١/٢ كوب حليب

● ١ ملعقه كبيره خميره

● رشه ملح

للتغطية:
● سكر
● قرفة
● زبدة مذوبة


طريقة تحضير مونكي بريد


تخلط جميع المقادير العجينة
وتترك لتخمر
ثم تشكل كرات صغيرة
يخلط السكر والقرفة
تغمو الكرات في الزبدة ثم خليط السكر بالقرفة
وترص في صينية كيك
ثم تترك لتخمر مرة اخرى 20 دقيقة
ثم تخبز في الفرن
وتقدم

