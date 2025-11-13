قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
رنا عصمت

نشرت الفنانة هنادى مهنا ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح.

وتألقت هنادى مهنا وزوجها بالاسود على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

May be an image of ‎one or more people, beard and ‎text that says

وتألقت هنادى مهنا فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود المطرز بالاسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هنادى مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنادى مهنا ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

بالاسودهنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هنادى مهنا همادى مهنا وزوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانيون يشيدون بزيادة أيام الدراسة: خطوة جريئة لإصلاح التعليم وبناء جيل أكثر وعيا

رواتب

برلماني: تعزيز رواتب المعلمين خطوة أساسية لتحقيق جودة التعليم في مصر

قانون الإجراءات الجنائية

لا احتجاز بلا استجواب.. القانون الجديد يضع سقفا زمنيا صارما للحبس قبل التحقيق

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد