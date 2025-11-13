بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة هنادى مهنا ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح.

وتألقت هنادى مهنا وزوجها بالاسود على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وتألقت هنادى مهنا فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود المطرز بالاسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هنادى مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنادى مهنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.