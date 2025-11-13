قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل .
المكونات لعمل صوص البرجر:
٣ ملعقة كبيرة مايونيز
٣ ملعقة كبيرة كاتشب
٢ ملعقة كبيرة عسل أبيض
٣ ملعقة كبيرة مستردة
خيار مخلل مقطع صغير
بصلة مقطعة صغير
الطريقة :
فى بولة نضع المكونات ونخلطهم جيدا ثم نضع الصوص فى الثلاجة و يقدم بارد مع البرجر ..
المكونات لعمل البصل المكرمل :
٢ ملعقة كبيرة زيت
٢ بصل مقطع شرائح رفيعة
٢ ملعقة كبيرة سكر بنى ( يمكن استخدام السكر الابيض )
ملعقة كبيرة صويا صوص
ربع كوب ماء
ويمكن إضافة رشة ملح حسب الرغبة
الطريقة:
فى مقلاة نضع الزيت ثم البصل و نقلب جيدا حتى يتحمر البصل ثم نضيف السكر والصويا صوص والماء ونقلب جيداً حتى تتبخر الماء ثم يقدم مع البرجر .. و بالهنا والشفا.