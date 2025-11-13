قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل .

المكونات لعمل صوص البرجر:

٣ ملعقة كبيرة مايونيز

٣ ملعقة كبيرة كاتشب

٢ ملعقة كبيرة عسل أبيض

٣ ملعقة كبيرة مستردة

خيار مخلل مقطع صغير

بصلة مقطعة صغير

الطريقة :

فى بولة نضع المكونات ونخلطهم جيدا ثم نضع الصوص فى الثلاجة و يقدم بارد مع البرجر ..

المكونات لعمل البصل المكرمل :

٢ ملعقة كبيرة زيت

٢ بصل مقطع شرائح رفيعة

٢ ملعقة كبيرة سكر بنى ( يمكن استخدام السكر الابيض )

ملعقة كبيرة صويا صوص

ربع كوب ماء

ويمكن إضافة رشة ملح حسب الرغبة

الطريقة:

فى مقلاة نضع الزيت ثم البصل و نقلب جيدا حتى يتحمر البصل ثم نضيف السكر والصويا صوص والماء ونقلب جيداً حتى تتبخر الماء ثم يقدم مع البرجر .. و بالهنا والشفا.