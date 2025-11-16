رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد.

معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا

في البداية، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهم ما حققه الجهاز ــ خلال العامين الماضيين ــ في إطار مساعيه لخلق بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، وإتاحة خدمات جديدة، ورفع كفاءة واعتمادية البنية الأساسية للاتصالات في مصر.

وتناول العرض مجموعة من الإنجازات التنظيمية والخدمية التي كان لها تأثير مباشر على تطوير سوق الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين، حيث استعرض إطلاق خدمة الحد من المكالمات التسويقية المزعجة في يوليو 2024، والتي استفاد منها 1.4 مليون مشترك، وأسفرت عن فصل 500 ألف خط مخالف، باعتبارها خطوة مهمة في حماية حقوق المستخدمين.

كما تطرق إلى توقيع تراخيص خدمات الجيل الخامس للمحمول في أكتوبر 2024 باستثمارات بلغت 675 مليون دولار من أربع شركات، وهو ما وصفه بأنه يمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزًا لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق.

كما استعرض إطلاق خدمات Wi-Fi 6E فى نوفمبر 2024 التى رفعت سرعات الإنترنت وزادت من كفاءة الشبكات، وكذلك خدمات الشرائح الإلكترونية eSIM في ديسمبر 2024، التي سهلت إجراءات الاشتراك وتم من خلالها تفعيل 700 ألف خط، وفي الوقت نفسه تناول إطلاق خدمات Wi-Fi Calling فى فبراير 2025 التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، حيث تم إجراء 4.9 مليار مكالمة عبر 7.5 مليون مستخدم.

وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس محمد شمروخ أنه تم إطلاق إستراتيجية IPV6 فى أبريل 2025 بهدف توفير سعات غير محدودة لعناوين الإنترنت وبناء شبكات أكثر كفاءة وأعلى أمانًا، مع اكتمال التنفيذ بحلول عام 2030.

كما تم استعراض منح تراخيص المركبات المتصلة لسبع شركات لخدمات حكومية وتجارية تعتمد على تقنيات الاتصال الحديثة، وحصول الجهاز على جائزة رواد السياسة الصناعية الإقليمية بإفريقيا، فى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد مكانة مصر التنظيمية الرائدة إقليميًا.

وأعلن المهندس محمد شمروخ عن أنه سيتم الإطلاق التجريبي لتطبيق التحقق البيومترى للمستخدمين e-KYC في ديسمبر 2025، الذي يتيح تنفيذ عدد كبير من الخدمات عن بُعد عبر التحقق البيومتري، وربطه ببيانات الأحوال المدنية وتفعيل التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية فى مجال إدارة ومراقبة الطيف الترددى باستخدام أحدث منظومات المراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددى بدقة عالية.

وقال المهندس محمد شمروخ: كل ما تحقق يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الجهاز مستمر فى تنفيذ مشروعاته الطموحة التى تواكب التطورات العالمية وتدعم الاقتصاد الرقمى.

وخلال زيارته لجناح الشركة المصرية للاتصالات، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض تقديمى تفاعلى قدمه المهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، تناول القدرات المميزة لمراكز البيانات فى الشركة المصرية للاتصالات من حيث المعايير الدولية.

كما تضمن العرض التقديمى مبادرة WE Innovate التى تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الشباب فى مجالات الأمن السيبرانى والتقنيات الحديثة. من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية المتقدمة، التى تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة فى كشف الهجمات السيبرانية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية.



وتضمنت الجولة زيارة جناح الهيئة القومية للبريد؛ حيث استعرضت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أبرز الخدمات المالية الرقمية والحلول التقنية المتطورة التى سيطلقها البريد المصرى خلال فعاليات المعرض والتى تسهم فى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية والحكومية والبريدية بسهولة وأمان ومن أبرزها إعادة إطلاق تطبيق «Easy Pay» بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»، فى خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتسهيل إجراء المعاملات المالية.

يأتي هذا التطبيق بواجهة أكثر سهولة وخصائص مطوّرة تتيح العديد من المعاملات المالية بكل سهولة ويسر مثل سداد مختلف الفواتير، وشحن أرصدة الهواتف المحمولة، ودفع المصروفات الجامعية، فضلاً عن إرسال واستقبال الحوالات المالية بسرعة وأمان، بالإضافة إلى إطلاق خدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية "بوست كولكت" لأول مرة فى مصر، والتى تتيح للعملاء استلام شحناتهم البريدية على مدار ٢٤ ساعة يوميًا بكل سهولة وأمان، من خلال رمز سرى يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة يُستخدم لمرة واحدة لفتح المحطة واستلام الشحنة، حيث من المقرر أن يتم توزيع محطات الطرود الذكية فى المواقع الحيوية مثل المراكز التجارية الكبرى ومحطات المترو، لتوفير تجربة أكثر مرونة وراحة للمواطنين.

كما أوضحت انه سيتم أيضا إطلاق تطبيق "فلوسى"، كأول منصة رقمية متكاملة فى مصر للاستثمار فى صناديق الاستثمار، وذلك من خلال شركة "بى إف أي" لخدمات الاستثمار، المرخصة- من قبل هيئة الرقابة المالية- والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار ، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد.



ويُعد تطبيق "فلوسى" واحداً من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات، كما يمثل المنصة الأولى من نوعها فى السوق المصرية التى تتيح للأفراد الاستثمار المباشر فى وثائق صناديق الاستثمار المختلفة عبر الهاتف المحمول، ويقدم التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستثمرين الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقاً استثمارياً تغطى فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية مثل العقارات، والتكنولوجيا، ويعتمد التطبيق على أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتم جميع مراحل التسجيل والتعاقد إلكترونياً بالكامل عبر الهاتف المحمول باستخدام خدمات التعهيد المعتمدة، كما يتيح التطبيق للمستخدمين تنفيذ عمليات الإيداع والسحب على مدار الساعة بطريقة رقمية آمنة وسهلة وموثوقة.

كما شملت الجولة زيارة أجنحة كل من البنك المركزى المصرى، وشركة CYSHIELD، وشركة ISCORE، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وSAFY Group Xiaomi ، وDELL TECHNOLOGIES ، وCISCO - RAYA ، وشركة ORANGE، وشركةHUAWEI، حيث شرح مسئولو هذه الجهان والشركات الخدمات التي يتم تقديمها لمختلف العملاء، وأحدث ما تم التوصل إليه في هذا القطاع.